Leicester-Tottenham, gli Spurs di Antonio Conte ribaltano la partita nei minuti di recupero VIDEO

Tottenham da impazzire a Leicester. La squadra di Antonio Conte, sotto 2-1 al 94′, è riuscita incredibilmente a ribaltare il risultato con due reti di Bergwijn al 95′ e al 97′. Spurs che con questa vittoria balzano al quinto posto in classifica, a -1 dalla zona Champions e con tre partite da recuperare.

Leicester-Tottenham, la partita

Daka e Kane gli autori delle reti nel primo tempo che avevano fissato il punteggio sull’1-1. Maddison sembra mettere la parola fine sull’incontro al 76′ quando, anche grazie ad una deviazione, siglia il 2-1 per i padroni di casa. Nel recupero avverrà l’incredibile rimonta della formazione di Conte: 2-2 al 95′ e 3-2 finale al 97′ grazie alla doppietta di Bergwijn, entrato solo una decina di minuti prima. Una vittoria che in casa Tottenham ha ricordato quella incredibile del 2019 nella semifinale di Champions League contro l’Ajax. Quel giorno gli Spurs rimontarono prima due reti ai lancieri e vinsero la partita al 96′ grazie ad un gol di Lucas Moura.

Conte da Champions, i risultati del Tottenham da quando è arrivato

Per Conte, nelle 9 partite fin qui disputate dal suo ritorno in Premier League, il suo Tottenham ha totalizzato 21 punti sui 27 disponibili. Imbattibilità che resiste e rilancia le ambizioni del Tottenham che ha messo il fiato sul collo del West Ham United (quarto) e non solo.