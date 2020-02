Leo Messi lascerà il Barcellona? Ecco cosa è successo con Abidal

ROMA – Leo Messi lascerà il Barcellona dopo il litigio, a distanza, con il ds Eric Abidal? Probabilmente no. Quasi sicuramente no. Ogni volta, d’altronde, è la stessa storia. Ogni volta si scruta ogni occhiata, ogni passo, ogni frase di Messi per cercare di trovare una notizia.

L’ultima vicenda è nota. Abidal, parlando dell’esonero di Valverde, aveva, tra le righe, accusato i calciatori:

“Molti giocatori non erano soddisfatti, non lavoravano molto e c’era un problema di comunicazione interna. Il rapporto tra l’allenatore e lo spogliatoio è sempre stato buono, ma da ex giocatore riesco ad avvertire alcune sensazioni. Ho detto al club cosa pensavo e ho dovuto prendere una decisione”.

Dichiarazioni, quelle di Abidal, che non sono piaciute a Messi (già scontento, almeno così raccontano i giornali catalani, per il mancato ritorno di Neymar):

“Non mi piace fare queste cose, ma penso che tutti debbano prendersi la responsabilità del proprio ruolo e farsi carico delle decisioni. I giocatori per ciò che accade in campo, e infatti siamo stati i primi a riconoscere quando non stavamo bene”.

E ancora: “Quando si parla di calciatori, si dovrebbero fare i nomi perché altrimenti si finisce con l’infangare tutti con cose che si dicono e che non sono vere”.

Un botta e risposta, questo tra Abidal e Messi, che ha spaventato, e non poco, i tifosi del Barcellona preoccupati anche dal contratto di Messi (in scadenza il 30 giugno 2021) e dalla clausola che permette all’argentino di potersi liberare, gratis, al termine di ogni stagione.

E ora? E ora è la stessa storia. Gli stessi nomi. A farli è la Gazzetta dello Sport:

“In caso di separazione solo club con alle spalle grandi colossi finanziari potrebbero muoversi: Psg, City, United, la Juve di CR7, l’Inter di Suning”. E’ già calciomercato quindi.

