Leo Messi chi è: dove e quando è nato, età, altezza, moglie, stipendio, figli, Instagram. Leo Messi stasera, lunedì 29 novembre, a Parigi è il favorito per il Pallone d’Oro del 2021.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Leo Messi

Leo Messi è nato a Rosario, Argentina, il 24 giugno del 1987. Soprannominato La Pulga (in italiano “la pulce”), per via della sua statura (170 cm), Leo Messi inizia a giocare da piccolissimo, aveva appena 4 anni, col Grandoli. Nel 1995 il passaggio al Newell’s Old Boys.

All’età di 11 anni, gli viene diagnosticata una forma di ipopituitarismo e il Barcellona si interessa a lui e si offre per pagargli le cure necessarie.

Nel periodo in cui milita nel Newell’s Old Boys, dal marzo 1994 all’ottobre del 1999, mette a segno 234 gol in 179 partite. In quattro anni la sua squadra perse una sola partita.

Messi quindi arriva poi nelle giovanili del Barcellona. Il 16 ottobre 2004 l’esordio in prima squadra. Il resto è storia.

Con il Barcellona Messi ha segnato 474 gol in 520 partite. L’anno scorso, alla scadenza del contratto, l’argentino è sbarcato a Parigi.

Palmares e stipendio di Leo Messi

La bacheca di Messi col Barcellona: 10 scudetti, 8 Supercoppa di Spagna, 7 Coppa di Spagna, 4 Champions League, 3 Supercoppa Uefa, 3 Coppa del Mondo per club.

Con la nazionale argentina Messi ha vinto una Coppa America e un Mondiale under 20.

Ma quanto guadagna Messi col PSG? 30 milioni l’anno. 30 milioni che potrebbero diventare 40 nel secondo e nel terzo anno di contratto in caso di rinnovo.

Moglie, figli, Instagram e vita privata di Messi

Messi è padre di tre figli, Thiago, Mateo e Ciro, dati alla luce dalla compagna Antonella Roccuzzo rispettivamente nel 2012, 2015 e 2018. Questo il suo profilo Instagram.