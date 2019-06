Leo Messi disperato: “Mio figlio esulta quando segna… il Real Madrid”

ROMA – Leo Messi è un papà… disperato. Il figlio, infatti, esulta ai gol del Real Madrid. “Thiago – racconta il fuoriclasse argentino a “TyC Sports” – non si perde una partita, e anche Mateo ama il calcio, indossa magliette di ogni squadra. A volte la televisione è accesa e lui esulta per i gol del Real Madrid. Thiago si arrabbia e Mateo continua a festeggiare proprio per infastidirlo. Una volta stavamo giocando in casa e Mateo mi ha detto: Tu sei il Barça e io sono il Liverpool, perché ti batterò”.

Messi ha poi parlato della Copa America che inizierà il 14 giugno. “Giocheremo – dice – con lo stesso entusiasmo e la solita voglia di vincere, anche se l’Argentina sta attraversando una fase di cambiamento. Per molti sarà la prima competizione importante,penso che non siamo i candidati alla vittoria finale come altri anni, ma sicuramente ci proveremo”.

“Ho sempre sognato di giocare per la mia nazionale – continua – il mio esordio fu un momento sognato a lungo. Al tempo giocavo a Barcellona e non era facile farsi notare come succede oggi, era un’altra epoca. Per riuscirci ho fatto di tutto: mandavamo continuamente i miei video per farmi conoscere e avere una chance. Vincere un Mondiale con l’Argentina per me sarebbe il massimo, è il più grande sogno che mi sia rimasto da realizzare”.

Fonte: Tyc Sports.