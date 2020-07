Leo Messi, dalla Spagna: a fine stagione lascerà il Barcellona

ROMA – Colpo di scena Leo Messi.

Colpo di scena che più o meno fa così: Leo Messi potrebbe lasciare il Barcellona a fine stagione. A dirlo è una radio spagnola, Cadena Ser.

Nel programma Lar El Larguero è stata svelata l’idea dell’asso argentino di portare a termine l’attuale accordo (fino al 2021) e poi lasciare il club.

Secondo il Mundo Deportivo, che ha consultato fonti ufficiali del Barca, non risultano informazioni di questo tipo.

Nessuna conferma, ma neppure alcuna smentita, è arrivata dall’entourage del giocatore.

Per l’emittente, dopo un avvio in sintonia della trattativa per il rinnovo di Messi con il Barca, gli ultimi eventi hanno indotto il giocatore a riconsiderare il proprio futuro.

Sempre secondo Cadena Ser, “Messi ha confessato ad alcuni big della squadra che non vuole diventare un problema per il club e ha ribadito che sarebbe rimasto finché lo avrebbe voluto il Barca.

Messi si sarebbe stancato dei continui insuccessi della squadra, che lo coinvolgerebbero in prima persona in quanto capitano dei blaugrana”.

La trattativa per il rinnovo contrattuale era ferma alla proposta del Barcellona di fargli firmare un contratto con la formula dell’1+1, dunque con scadenza 2023 e in seguito lasciar decidere al giocatore se continuare o cambiare.

Nell’attuale contratto dell’argentino c’era una clausola che poteva permettergli di liberarsi entro il 10 giugno.

Cosa che Messi non ha fatto, dunque il contratto si è automaticamente rinnovato fino al 2021, che è anche l’anno in cui scadrà il mandato dell’attuale presidente del club Josep Maria Bartomeu. (Fonti: Cadena Cer, Ansa, Il Corriere dello Sport).