MILANO – Leonardo Bonucci è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato di Buffon, di Donnarumma e di Cristiano Ronaldo.

Bonucci: “Buffon? Avrei fatto lo stesso”

“Forse, se fossi stato a Madrid, io per primo non avrei saputo frenare i miei istinti. Gigi Buffon è il più grande portiere della storia del calcio”.

Bonucci: “Donnarumma erede di Buffon”

“Il punto di ieri era importante, per questo ho esultato alla parata di Gigio come se avesse segnato un gol, ha avuto la stessa valenza. Prima sono stato fortunato ad avere Buffon, che è stato il migliore, ora c’è Donnarumma che può diventarlo. Gigio deve restare così, leggero, senza sentire le pressioni. In questo modo può crescere davvero. La rovesciata di Ronaldo e la parata di Gigio, due grandi gesti tecnici”.