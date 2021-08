Leonardo Bonucci chi è, età, altezza, dove e quando è nato, Martina Maccari, figli, vita privata, Juventus, Euro 2020, Instagram, quanto guadagna. Il calciatore della Juventus e della Nazionale italiana Leonardo Bonucci è ospite questa sera 12 agosto del programma A raccontare comincia tu, intervista andata in onda nel 2019. Il programma di Raffaella Carrà è in onda su Rai3 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia di Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci è nato il 1º maggio del 1987 a Viterbo. Ha 34 anni. E’ alto 190 cm. Secondo di due figli cresce a Viterbo nel quartiere Pianoscarano, uno dei rioni medioevali della città. Suo fratello Riccardo, maggiore di cinque anni, è stato giocatore in Serie C1 con la Viterbese. Bonucci nel 2000 gioca alla Viterbese disputando il campionato Giovanissimi Sperimentali e l’anno successivo quello Giovanissimi Nazionali. Nel 2004, ancora alla Viterbese, gioca negli Allievi Nazionali allenati da Carlo Perrone, che lo fa arretrare con successo da centrocampista a difensore centrale.

Martina Maccari, figli, Instagram, curiosità e vita privata di Leonardo Bonucci

Nel 2011 Bonucci si sposa con Martina Maccari, modella e poi influencer. I due hanno tre figli: Lorenzo, nato nel 2012, Matteo, nato nel 2014 e Matilda, nata nel 2019. Sua moglie ha raccontato in un’intervista a Chi del loro primo incontro: “Ci siamo conosciuti telefonicamente e quasi per scommessa. Tutt’altro che un colpo di fulmine. Al primo incontro, Leonardo era l’opposto di come me lo aspettassi. Non mi sembrava proprio il mio tipo. Invece…”. Profilo Instagram: bonuccileo19.

Nel 2016 il figlio Matteo viene operato a seguito di una patologia acuta, riscontrata dopo un’operazione per rimuovere un’ernia inguinale. Bonucci ha dichiarato: “Mentre superava le porte della chirurgia Matteo ci ha fatto il verso del leone, come se volesse infondere coraggio più a noi che a sé”.

Durante Euro 2020, al termine della partita contro la Spagna, Bonucci festeggia la vittoria con i tifosi sugli spalti. Viene subito braccato da uno steward, che lo confonde per un tifoso che aveva invaso il campo per festeggiare.

Quanto guadagna Leonardo Bonucci

Bonucci ha rinnovato il suo contratto con la Juventus nel 2019, che lo lega ai bianconeri fino al 2024. Il contratto gli garantisce circa 6,5 milioni di euro a stagione.

La carriera di Leonardo Bonucci

Nel 2005 Bonucci passa per 40mila euro all’Inter, che lo fa giocare nella Primavera. Fa il suo debutto in Serie A l’anno successivo. Dopo i prestiti al Treviso e al Pisa, passa al Bari nel 2009. Gioca tutte le partite di campionato segnando la sua prima rete in Serie A il 30 gennaio del 2010. Nello stesso anno viene convocato in Nazionale da Marcello Lippi, che lo fa debuttare nell’amichevole contro il Camerun.

Nell’estate del 2010 Bonucci passa alla Juventus per poco più di quindici milioni di euro. E’ tra i protagonisti delle vittorie bianconere durante i tre anni di Antonio Conte e quelli di Massimiliano Allegri. Nel 2017 viene ceduto al Milan, per poi tornare alla Juventus l’anno successivo.

Euro 2020

Nel 2021, in occasione degli Europei, Bonucci, con la Nazionale di Roberto Mancini, disputa tutte le 7 partite degli azzurri durante la competizione. E’ tra i protagonisti della vittoria italiana nel torneo, segnando anche il gol del pareggio nella finale di Wembley contro l’Inghilterra.