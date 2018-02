ROMA – “Leggo quasi tutto. E quando ti insultano la famiglia, soprattutto dopo che hai passato certe cose (l’operazione del figlio Matteo), ti sale il veleno dentro. Vorresti andarli a prendere a casa, poi magari sono gli stessi che ti chiedono un selfie se ti incontrano. Bisogna farsi scivolare addosso certi commenti e concentrarsi sul resto. I social sono pericolosi, ma possono essere anche importanti per far passare messaggi positivi”.

A parlare, in una lunga intervista a Vanity Fair è Leonardo Bonucci, difensore del Milan. L’ex della Juve, passato quest’estate per 40 milioni di euro ai rossoneri, ripercorre le tappe più importanti della sua carriera.

Anche a Torino l’esordio non fu facile: “Il primo anno alla Juventus, quando spesso andavo in panchina e non ero contento del rendimento. Stavo per trasferirmi a San Pietroburgo, lì mi è stata vicina ed è stata fondamentale”.

E non poteva non commentare l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali in Russia dopo il ko contro la Svezia agli spareggi: “Fino all’ultimo pensavamo di poter raddrizzare la partita. E’ stata una delusione incredibile anche per noi giocatori, ma lo sport a volte riserva pure delusioni. Persone come Tommasi, Maldini, Costacurta credo sia l’ideale adesso. Gente che conosce bene questo sport, che è stata una bandiera del movimento”.