ROMA – Leonardo Bonucci sempre più social. Con 5 milioni e mezzo di follower tra Instagram, Facebook e Twitter, il rossonero è tra i calciatori più seguiti della Serie A.

Leonardo Bonucci ha lanciato il suo nuovo sito internet www.leonardobonucci.it, realizzato da Shado, l’interactive agency di H-Farm. Il sito internet è un capolavoro da tutti i punti di vista ma c’e’ un particolare che non è sfuggito ai tifosi della Juventus.

La Juventus ha vinto 33 scudetti, stando all’albo d’oro ufficiale, per la società bianconera gli scudetti in bacheca sono 35 (anche i due tolti per le vicende di Calciopoli).

Guardando il sito di Leonardo Bonucci, nella sezione dedicata al quinto scudetto consecutivo della Juventus (2015/16) è allegata un’immagine con uno scudetto ed il numero “32”, secondo il conteggio ufficiale della FIGC in seguito alla revoca dello scudetto del 2004/05 e l’assegnazione all’Inter di quello del 2005/06.

Questa presa di posizione di Bonucci ha fatto infuriare i tifosi della Juventus che si chiedono: “Perché quando giocava con noi non era di questo parere?”. Il gesto, invece, è stato apprezzato dai suoi nuovi tifosi del Milan.