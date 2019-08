Leonardo Semplici: “Fares? Potrebbe andare all’Inter o all’Atalanta”

ROMA – L’allenatore della Spal Leonardo Semplici, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di mercato: “Lazzari? Lo aspetto in Nazionale. E l’altro nostro esterno, Fares, potrebbe andare all’Inter o all’Atalanta. Spero almeno di riavere Bonifazi, uno che tra due-tre anni lotterà per vincere lo scudetto”.

L’allenatore della Spal ha poi parlato del suo futuro: “Ci sarà un momento in cui dovrò salutare la mia seconda casa e andare a misurarmi altrove. Spesso penso al percorso professionale di Maurizio Sarri. Prima di arrivare a Empoli era confinato in un calcio di basso profilo. Ma non si è scoraggiato. Ha aspettato l’occasione giusta e l’ha colta al volo. Io sono pronto al salto di qualità. Me lo sono conquistato vincendo in tutte le categorie e con i risultati ottenuti in questi anni alla Spal”.

Capitolo Petagna.

“All’Atalanta aveva segnato 4 gol. Gli ho cambiato testa e movimenti. L’ho convinto delle sue potenzialità. È arrivato a quota 16. E in questo campionato può ancora fare meglio, ancora più gol. Stiamo cercando altri Petagna. La Spal ha scelto quest’estate di cambiare pelle. Di chiudere il rapporto con elementi fondamentali per la conquista della A. Non dico che siamo all’anno zero ma quasi. Cerchiamo uomini che abbiamo la stessa voglia di Petagna di rimettersi in gioco”.

Fonte: La Gazzetta dello Sport.