MANCHESTER (INGHILTERRA) – Il Manchester City è stato escluso dalle due prossime edizioni della Champions League, Liam Gallagher, cantante e tifoso vip della squadra inglese, se l’è presa con i dirigenti della Uefa, tra loro c’è anche Andrea Agnelli, presidente della Juventus.

Liam Gallagher li ha insultati attraverso il suo profilo Twitter. Secondo il cantante, dietro l’esclusione del Manchester City ci sarebbe un complotto orchestrato da loro che sono i dirigenti delle società più forti d’Europa, dirette concorrenti della squadra allenata da Pep Guardiola per la conquista della Champions League.

Ma Gallagher non è furioso solamente per questo motivo. L’esclusione dalle coppe europee potrebbe spingere Guardiola a dire addio al Manchester City per trasferirsi altrove… (si parla proprio della Juventus di Andrea Agnelli…). Sull’argomento, si è pronunciato Del Piero nel corso di una intervista rilasciata a Sky Sport.

“Guardiola farebbe bene alla Juventus? Sì, sicuramente – ha risposto Del Piero a Sky Sports UK -. E credo che Guardiola sia un profilo perfetto per chiunque. Per quello che ha fatto in passato, per quello che sta facendo ora.

Per la sua mentalità e per la qualità di gioco, per i giocatori che ha saputo mettere insieme. Ha vinto in Germania, ha vinto in Spagna, ha vinto in Inghilterra. Direi che gli mancano Italia e Francia. Sarebbe davvero interessante vederlo in Italia. Vedremo. Penso che questa sarà un’estate calda, anche nel calcio…”.