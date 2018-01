ROMA – L’ex fuoriclasse George Weah torna al calcio per un giorno, in occasione degli eventi che precedono il suo insediamento come presidente della Liberia: l’ex milanista è sceso in campo per una partita di beneficenza con una squadra creata per l’occasione – la Weah All Stars Team, con molti ex colleghi calciatori – , sfidata in campo dai militari delle forze armate liberiane.

Il match – finito 2 a 1 per la squadra del neo presidente – si è svolto al Barclay Training Center di Monrovia. Weah, 51 anni, giurerà da presidente il 22 gennaio.