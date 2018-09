MONROVIA (LIBERIA) – Mentre il figlio Tim si afferma nel mondo del calcio tra Psg e Nazionale Usa, George Weah ha deciso di tornare in campo alla bellezza di 51 anni. E lo ho fatto scegliendo una partita piuttosto impegnativa, la super sfida tra le “super eagles” della Nigeria e la sua Liberia.

Weah è sceso in campo con la fascia di capitano ed è rimasto in campo per 79 minuti. La Liberia ha perso solamente di misura, 1-2, e Weah non ha segnato per un pelo. La Liberia è andata in gol su rigore al 90′ quando Weah era già uscito dal campo.

