Liegi-Bastogne-Liegi, domenica 24 aprile (dove vederla) si conclude il Trittico delle Ardenne, forfait di Pogacar

Chiusura col botto. Il “Trittico delle Ardenne “ si conclude con la più antica (e tra le più affascinanti) classiche di primavera : la Liegi-Bastogne-Liegi.

Dopo le Fiandre e la Roubaix va un scena la “Doyenne” (la Decana) dall’alto dei suoi 128 anni. La prima edizione è infatti del 1894, due anni prima della Roubaix, addirittura 13 prima della Milano-Sanremo. Una domenica 24 aprile che infiamma gli appassionati di ciclismo.

CLAMOROSO FORFAIT DI POGACAR

Il protagonista più atteso e campione in carica non ci sarà. Lo ha annunciato lui stesso all’ultimo momento su Instagram, spiegando di attraversare “giorni difficili “. Quindi i ringraziamenti al team UAE “per la comprensione “ con un rassicurante e conclusivo “a presto .

Secondo indiscrezioni raccolte nell’entourage del campione sloveno, la rinuncia è dovuta al luttto familiare che ha colpito la sua compagna Urska Zigart. Pogacar è già in Slovenia a dare il suo supporto a Urska.

GLI ITALIANI IN GARA (15)

Nibali e Bettiol guidano la pattuglia azzurra. Quindici gli iscritti. Con loro Felline, Pozzovivo, Damiano Caruso con tutto il supporto della Bahrain Victorius. L’Astana schiera anche Simone Velasco. Accanto a Pozzovivo c’è Simone Petilli. La Trek Segafredo punta su Dario Cataldo e Gianluca Brambilla. La Bora schiera Aleotti e Benedetti. Ci saranno anche Diego Ulissi, Alessandro De Marchi, Kristian Sbaragli, Marco Tizza.

I FAVORITI DELLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI

L’assenza di Pogacar spalanca le porte a parecchi corridori. A cominciare da Marc Hirschi (secondo nel 2020, sesto l’anno scorso) e da Alaphilippe. Senza dimenticare l’ottima forma di Dylan Teuns e di Valverde. Occhio al belga Wout Van Aert, a Pidcock, a Remco Evenepoel. E occhio soprattutto a Matej Mohoric: ha vinto la Santerno e ha disputato un’ottima Roubaix.

PERCORSO TRADIZIONALE DELLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI

Partenza e arrivo a Liegi. Un tracciato di 257 km con dieci Cote sparse lungo il percorso. Spettacolare il finale con lo strappetto di Boncelles al 6%. E a 13 km dal traguardo c’è la Roche au Faucons (11% di media ) di norma selettiva.

DIRETTA TV

Su Eurosport (Sky 210) dalle 11.35. In streaming su DAZN e Discovery Plus. RaiSport HD dalle 14.30. In streaming su Raiplay.