PARIGI (FRANCIA) – Se il Psg ha vinto 6 degli ultimi 7 campionati un motivo ci sarà… Basta vedere la classifica degli stipendi della Ligue 1, che è appunto il campionato francese di calcio. La top 11 con i calciatori più pagati di Francia è composta unicamente da giocatori del Psg. Il primo è Neymar, poi altri stipendi faraonici fino ad arrivare all’undicesimo in classifica Paredes.

Come scrive sportmediaset.mediaset.it, Neymar è il calciatore più ricco del campionato francese, e tra i più ricchi del mondo, con uno stipendio da 3 milioni di euro lordi al mese e 28,5 netti l’anno. Completano il podio Mbappé (1,91 milioni) e Thiago Silva (1,5 milioni).

A seguire i vari Cavani, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Navas prima di Mauro Icardi (800.000 euro) e Paredes. Come prosegue sportmediaset.mediaset.it, Ben Yedder del Monaco (650.000 euro lordi al mese), dodicesimo. Fabregas (Monaco, 600.000 euro) quindicesimo mentre Strootman e Payet, con 500.000 euro, sono i primi calciatori del Marsiglia in classifica, appaiati al sedicesimo posto.

I conti tornano in Francia ma non in Europa. In questi anni di dominio francese, il Psg non è mai riuscito ad arrivare fino in fondo in Champions League (che è il vero obiettivo dello sceicco Nasser Al-Khelaïfi…). Che quest’anno sia la volta buona? Lo scopriremo presto…