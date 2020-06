Ligue 1 riparte il 22 agosto. Lione torna in corsa per Europa grazie a finale di coppa contro il Psg (Rudi Garcia, tecnico del Lione, nella foto Ansa)

PARIGI (FRANCIA) – Abbiamo scherzato. O quasi… la Ligue 1 di quest’anno è definitivamente conclusa ma le coppe verranno comunque assegnate.

La prossima Ligue 1 ripartirà il 22 agosto ma le coppe di questa stagione verranno comunque assegnate e per questo motivo il Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions League, torna in corsa per un posto in Europa.

Il calcio francese si riorganizza, dopo il brusco stop per la pandemia che ha suscitato non poche polemiche.

Il Cda della LFP, recependo le decisioni dell’Assemblea generale odierna (comprese quelle della seduta del 23 scorso), ha confermato le retrocessioni in Ligue 2 (la nostra Serie B) di Tolosa e Amiens, ma anche le conseguenti promozioni in Ligue 1 di Lens e Lorient.

Inoltre ha deciso che il massimo campionato francese, per la stagione 2020/21, ripartirà nel week-end del 22-23 agosto per poi concludersi domenica 23 maggio 2021.

La finale della Coppa di Lega, fra Paris Saint-Germain e Lione, che era prevista per il 4 aprile, si disputerà il 31 luglio sul terreno dello Stade de France di Saint-Denis, a Parigi.

Il Lione, dunque, torna in corsa per un posto in Europa, dopo l’esclusione legata allo stop del campionato.

La finale della Coppa di Francia, che vedrà impegnato sempre il PSG, ma contro il Saint-Etienne, invece, andrà in scena il 24 luglio (era in programma il 25 aprile), sempre nel sontuoso impianto parigino che nel 1998 ospitò la finale della Coppa del mondo (fonte Ansa).