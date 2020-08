Lindelof si è comportato da eroe. Il calciatore del Manchester United e della Nazionale Svedese ha sventato uno scippo a un’anziana e ha consegnato il ladro alla polizia.

Per ringraziarlo, la donna di 90 anni, ha deciso di offrirgli un pranzo. Lindelof ha sventato questo scippo a Vasteras, città che si trova a ovest di Stoccolma. Il calciatore è stato ringraziato anche dalle forze dell’ordine locali.

La polizia svedese ha diffuso un comunicato con la ricostruzione del gesto eroico del calciatore del Manchester United.

“Un uomo sulla trentina, in sella a una bicicletta, ha rubato una borsa appartenente ad una donna di 90 anni.

Un uomo che si trovava nelle vicinanze (cioè Lindelof) è corso dietro al ladro, lo ha placcato e lo ha tenuto imprigionato fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

La polizia coglie l’occasione per ringraziarlo per il suo pronto intervento e per la testimonianza”.