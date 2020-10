Lindsey Vonn criticata per foto in costume: “Non sono una taglia zero e ho la cellulite ma mi vedo benissimo” (foto Instagram)

Lindsey Vonn nel mirino degli haters per alcune foto in bikini, lei si difende: “Vado benissimo così”.

La leggenda delle gare di sci Lindsey Vonn ha attaccato i troll che cercavano di farla vergognare per le sue foto in costume.

E l’americana, 36 anni, ha anche ammesso di essere orgogliosa di essere “ naturale al 100% ”. Postando su Instagram una serie di scatti in bikini, Vonn ha pubblicato un messaggio deciso.

Ha scritto ai suoi due milioni di follower: “Ultimamente ho pubblicato alcune foto in costume da bagno, il che è più spaventoso di quanto sembri.

“Anche come atleta ci sono commenti spietati e storie dei media che lacerano il mio corpo e ammetto che a volte mi fa male.

“Sono una persona normale e a volte mi dimeno, il mio stomaco si piega, la cellulite si manifesta sul sedere, o non riempio bene la parte superiore del costume … Ma ricordo sempre come il mio corpo ha aiutato realizzo cose incredibili nella mia vita e sono orgoglioso di quanto sono forte.

“Non sono una taglia zero e per me va benissimo.

“Una cosa che posso promettere a tutti voi è che non ho mai messo su Photoshop le mie foto e sono orgogliosa di non aver mai avuto ufficialmente alcun intervento di chirurgia plastica di alcun tipo.

“Niente Botox, niente riempitivi, niente mini interventi chirurgici. Letteralmente niente.

“Sono 100% naturale e 100% Lindsey.” Quindi per chiunque si senta cosciente di sé o abbattuto per il proprio aspetto; sii forte, rimani in salute e ama te stesso, indipendentemente da ciò che dicono gli haters.

“Un ringraziamento speciale a tutti voi che siete stati positivi e di supporto … manteniamo viva la cultura della positività corporea! ❤️🙏🏻💪🏻”

Vonn – ragazza del Minnesota che ha frequentato Tiger Woods – è tre volte medaglia olimpica e due volte vincitrice dei campionati del mondo (fonte Instagram).