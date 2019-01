CORTINA – Le nevi di Cortina l’hanno vista trionfare 12 volte ed a Cortina Lindsey Vonn potrebbe aver chiuso definitivamente la sua strabiliante carriera (con il record di 82 vittorie in coppa del Mondo). L’annuncio choc di un addio definitivo alle gare da subito arriva al termine del superG di coppa del mondo vinto da un’altra statunitense, Mikaela Shiffrin. Vonn è finita fuori e al termine della gara ha spiazzato tutti con le sue parole: “Non volevo fermarmi, ma non posso continuare, il dolore al ginocchio è troppo, e non so che fare. Devo pensarci su e decidere se smettere subito o no”.

La statunitense, 34 anni, si è presa un po’ di tempo per decidere: chiudere proprio a Cortina quella che aveva già annunciato essere la sua ultima stagione, o andare avanti come programmato sino a marzo e partecipare ai Mondiali di Aare tentando l’assalto al supercord assoluto di 86 vittorie che appartiene ad Ingemar Stenmark. La domenica dello sci alpino a Cortina è stata nel segno delle americane mentre a Wengen è nato un nuovo campione con la prima vittoria in speciale del giovane francese Clement Noel che, a 21 anni, ha vinto battendo gli austriaci Manuel Feller, 2/o e soprattutto l’asso pigliatutto Marcel Hirscher “solo” terzo.

Per l’Italia ci sono stati Stefano Gross 9/o e sempre alle prese con problemi ad un ginocchio, Manfred Moelgg 12/o e Giuliano Razzoli 15/o. Insomma, nel complesso una prova azzurra modesta. Come del resto è stata modesta quella delle supergigantiste italiane a Cortina dove è’ arrivata seconda Tina Weirather del Liechtenstein e terza l’austriaca Tamara Tippler con Federica Brignone la migliore delle italiane, 11/a. Ancora più indietro Elena Curtoni 14/a, Francesca Marsaglia 17/a, Nadia Fanchini 27/a.

Fuori è invece finita per salto di porta – come tantissime atlete tra cui Vonn, Ilka Stuhec e Lara Gut su un tracciato in cui era difficilissimo tenere al linea – Nicol Delago mentre la sua sorellina Nadia, all’esordio in coppa del mondo, ha chiuso 32/a, subito alle spalle di Marta Bassino. A Cortina si è fatta vedere anche Sofia Goggia che proprio alla commossa sua amica Lindsey Vonn ha consegnato al traguardo un grande mazzo di fiori come omaggio per l’ultima gara a Cortina, e forse della carriera, sulla pista dove l’americana ha vinto ben 12 volte.

Le ragazze vanno ora in Germania, a Garmisch-Partenkirchen: sabato discesa e domenica superG. Da giovedì’ le due prove cronometrate con Sofia Goggia al rientro dopo la frattura del malleolo che farà un vero test sul campo prima di decidere se gareggiare o meno sulla pista tedesca. La coppa del mondo uomini va invece a Kitzbuehel, il tempio dello sci con la sua terribile pista Streif: da venerdì a domenica prossimi ci sono sono un superG, la classica discesa e uno slalom speciale. E’ la tappa più’ attesa dall’azzurro Dominik Paris, per ben tre volte vincitore sulla Streif.

Gallery con le foto più belle di Lindsey Vonn