Lindsey Vonn tifosa della Fiorentina, la foto su Twitter

SAINT PAUL (MINNESOTA) – La Fiorentina ha una tifosa speciale negli Stati Uniti. Si tratta di Lindsey Vonn, atleta che ha scritto la storia dello sci alpino statunitense. La sua passione per i colori viola è stata ufficializzata dalla Fiorentina attraverso un post su Twitter scritto in lingua inglese: “⛷️ FAN NUMBER 🥇 Thank you @lindseyvonn and @LV_Foundation”. Che tradotto significa: “Tifosa numero uno. Grazie a Lindsey Vonn e alla sua fondazione”.

Lindsey Vonn, grande impegno a favore dell’istruzione e della cultura sportiva.

Dopo aver smesso con lo sci agonistico, Lindsey Vonn si è dedicata anima e corpo a favore dell’istruzione e della cultura sportiva attraverso la Fondazione che porta il suo nome. La Vonn è molto popolare sui social network. Ha tantissimi followers sia su Twitter che su Instagram, i due social network preferiti dagli atleti americani. La Vonn utilizza questa sua popolarità sul web per promuovere l’istruzione e la cultura sportiva.

Lindsey Vonn, una carriera da fuoriclasse assoluta.

Lindsey Caroline Vonn, nata Kildow, è un’ex sciatrice alpina statunitense nata a Saint Paul (Minnesota) il 18 ottobre del 1984. Sciatrice polivalente, è stata l’atleta di punta della nazionale statunitense degli anni 2000 e 2010. Nel suo palmarès vanta, tra l’altro, un oro olimpico, due ori iridati, quattro Coppe del Mondo generali e sedici di specialità.

Fino alla stagione 2006-2007 ha gareggiato come Lindsey Kildow. Come ci ricorda Wikipedia, dopo il matrimonio con l’ex sciatore Thomas Vonn, il 29 settembre 2007, ha adottato il cognome del marito e dalla stagione 2007-2008 si è iscritta alle liste FIS come “Lindsey Vonn”. Il 27 novembre 2011 ha annunciato la separazione dal marito, ma ha comunque continuato a utilizzare il cognome Vonn.