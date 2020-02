LIONE (FRANCIA) – La Juve ha giocato male ed è caduta a sorpresa a Lione nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Che la Juve fosse nervosa lo si era capito già dal riscaldamento quando si è verificata una lite furibonda tra Leonardo Bonucci e Blaise Matuidi (arrabbiato perché era stato sbattuto in panchina da Maurizio Sarri). I motivi di questa lite sono spiegati dallo stesso Bonucci in una intervista rilasciata a Sky nel post partita.

Lione-Juventus, Bonucci: “Ecco perché ho discusso con Matuidi”.

Le dichiarazioni rilasciate da Leonardo Bonucci a Sky Sport sono riportate da juvenews.eu. “Cosa non è andato? Abbiamo sbagliato il primo tempo, in certe partite accede così. Abbiamo regalato un tempo ed il gol è stato un momento in cui sono stati bravi a farci male.

Testa al ritorno. Atteggiamento? Siamo stati poco aggressivi, dovevamo svegliarci prima. A Matuidi ho detto che la squadra la fa anche chi sta fuori, si respirava che qualcosa non era acceso già negli undici titolari. Dobbiamo lavorare su quelle piccole cose che fanno la differenza.”.

Il tabellino della partita.

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Fernando Marcal; Dubois (33′ st Tete), Tousart, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet (36′ st Andersen); Toko Ekambi (21′ st Terrier), Dembelé. A disp.: Tatarusanu, Traoré, Gouiri, Caqueret. All.: Garcia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (17′ st Ramsey), Rabiot (33′ st Bernardeschi); Cuadrado (25′ st Higuain), Dybala, Ronaldo. All.: Buffon, De Sciglio, Chiellini, Matuidi. All.: Sarri

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna).

MARCATORI: 31′ pt Tousart (L)

NOTE: Ammoniti: Marcelo, Cornet (L). Recupero: 3′ pt, 5′ st.