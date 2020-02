LIONE (FRANCIA) – De Ligt è stato lo sfortunato protagonista del primo tempo di Lione-Juventus, gara valida come andata degli ottavi di finale di Champions League. Il difensore centrale olandese è stato costretto a lasciare il campo al 30′ dopo aver ricevuto un colpo alla testa.

L’ex calciatore dell’Ajax era sporco di sangue ed il direttore di gara lo ha invitato a lasciare il campo come indica il regolamento. Senza De Ligt, la Juve ha incassato il gol del momentaneo uno a zero.

Lione-Juventus, esce De Ligt ed i francesi segnano subito.

Insomma, l’uscita dal campo dell’olandese, seppur momentanea, è stata fatale perché il Lione ha sfruttato subito questa superiorità numerica provvisoria per passare in vantaggio.

Aouar ha fatto il bello ed il cattivo tempo sulla sinistra, poi ha crossato in mezzo dove Tousart ha insaccato da due passi in maniera indisturbata. Il calciatore del Lione ha segnato in una zona del campo dove sarebbe dovuto essere De Ligt.

Comunque, per fortuna della Juventus, il difensore olandese è rientrato in campo dopo essere stato medicato anche se ha terminato la prima frazione di gioco con una vistosa fasciatura. Nel frattempo, il recupero di Chiellini procede a gonfie vele ed è probabile che torni titolare nelle prossime partite.