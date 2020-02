LIONE (FRANCIA) – La Juventus ha giocato male ed è caduta a sorpresa sul campo del Lione ma Dybala e Cristiano Ronaldo hanno protestato nei confronti dell’arbitro per dei rigori che non sono stati assegnati ai bianconeri. Rigori che spesso vengono assegnati nel nostro campionato.

Dybala ha controllato palla spalle alle porta e dopo un tocco leggero di un avversario si è lasciato cadere a terra. L’arbitro non ha assegnato il calcio di rigore alla Juventus.

In un’altra azione d’attacco della Juventus, Cristiano Ronaldo ha preso il tempo all’avversario e ha cercato il gol di testa ma il portoghese è stato sbilanciato da dietro e non è riuscito a segnare. Anche in questo caso, per l’arbitro non ci sono gli estremi del calcio di rigore.

Lione-Juventus 1-0, il tabellino della partita valida come andata degli ottavi di finale di Champions League.

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Fernando Marcal; Dubois (33′ st Tete), Tousart, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet (36′ st Andersen); Toko Ekambi (21′ st Terrier), Dembelé. A disp.: Tatarusanu, Traoré, Gouiri, Caqueret. All.: Garcia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (17′ st Ramsey), Rabiot (33′ st Bernardeschi); Cuadrado (25′ st Higuain), Dybala, Ronaldo. All.: Buffon, De Sciglio, Chiellini, Matuidi. All.: Sarri

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna).

MARCATORI: 31′ pt Tousart (L)

NOTE: Ammoniti: Marcelo, Cornet (L). Recupero: 3′ pt, 5′ st.