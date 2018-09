ROMA – Eusebio Di Francesco ha parlato alla vigilia di Roma-Frosinone, gara che potrebbe essere la sua ultima sulla panchina giallorossa in caso di mancata vittoria. Il tecnico continua a dirsi fiducioso anche perché “non ho la sensazione che la squadra non mi segua, credo anzi ci sia il desiderio di voler fare bene”. Anche se ormai tra compagni ci si manda a quel paese.

“Il nervosismo è normale quando le cose non vanno bene, ma se pensate che i miei stiano litigando vuol dire che non avete mai visto litigare veramente i giocatori – taglia corto l’abruzzese -. Tra Dzeko e Florenzi non c’è stata nessuna lite, quelle sono normali discussioni in campo. E poi magari litigassero di più, sarebbe il segnale di un desiderio, di una voglia di andarsi a prendere delle responsabilità”. Un atteggiamento “da uomini” che Di Francesco ha auspicato “per pungolare i giocatori, per far tirare fuori qualcosa in più da tutti, anche dal punto di vista caratteriale”.

Per capire se il confronto in ritiro avrà sortito gli effetti sperati basterà attendere la prestazione col Frosinone. Di Francesco non potrà contare sull’infortunato Perotti (“non sarà disponibile a causa di un problema al flessore, ci auguriamo di riaverlo con l’Empoli”) ed è pronto a far risposare Dzeko: “Ci sono tante partite alle porte e Edin ha sempre giocato tanto, anche in nazionale. Pastore? Cercheremo di trovargli una collocazione migliore”. Il Flaco è il simbolo di una Roma incompiuta, uscita dal mercato con più dubbi che certezze.

“Ma non è corretto adesso dare giudizi sulla campagna acquisti estiva, io devo pensare solo a lavorare e cercare di valorizzare al meglio la mia rosa – conclude Di Francesco -. Siamo solo alla 5/a giornata e dobbiamo dimostrare che possiamo fare molto meglio”.

