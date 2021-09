Lite Sampdoria-Napoli per Petagna, Ferrero attacca De Laurentiis: “Accordi non rispettati” (foto Ansa)

Lite Sampdoria-Napoli per Petagna, Ferrero attacca De Laurentiis: “Accordi non rispettati”. Il presidente blucerchiato è tornato sulla trattativa che ha acceso le ultime ore di calciomercato in Italia. Alla fine Petagna non si è trasferito alla Sampdoria ma è rimasto al Napoli agli ordini di Luciano Spalletti.

Ferrero: “Petagna non è arrivato alla Sampdoria perché il presidente del Napoli non ha rispettato i patti”

Le dichiarazioni di Ferrero sono riportate dal Corriere dello Sport: “Il mancato arrivo di Petagna? Chiedete al presidente Aurelio De Laurentiis: avevamo raggiunto tutti gli accordi ma non sono stati rispettati“.

Petagna non è arrivato alla Sampdoria ma i blucerchiati si sono consolati con Ciccio Caputo

Massimo Ferrero è felice di aver allestito un attacco ‘da nazionale’ con Ciccio Caputo e Fabio Quagliarella.

“Ma per fortuna è arrivato Ciccio Caputo. È molto carico – assicura Massimo Ferrero – e motivato, è un nazionale e spero che Mancini convochi anche Fabio Quagliarella. Lui o Ciccio Caputo mi faranno un regalo contro l’Inter. A gennaio vorrei portare altri due talenti che ho già individuato”.

“Perché i big non lasciano la mia squadra? La verità è che qui alla Sampdoria si sta bene, chi arriva poi non vuole andare piu’ via”.