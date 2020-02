ROMA-Prima di tutto salute? Non per tutti. Secondo il tecnico del Lecce Fabio Liverani le decisioni prese per il coronavirus, di rinviare solamente alcune partite, tendono a penalizzare alcune società a scapito di altre. Insomma, secondo Liverani queste decisioni falserebbero il campionato. Il tecnico del Lecce non ha usato mezze misure e ha parlato addirittura di ritorno al lato oscuro del calcio. Le sue dichiarazioni sono riportate dal Corriere dello Sport.

Liverani: “Torna lato oscuro del calcio. Tutelate solamente quattro-cinque società”.

“Come al solito in Italia si prendono alcune decisioni senza senso e logica, ritorna alla luce il lato oscuro del calcio che abbiamo provato a ripulire. Una decisione del genere tutela solo quelle quattro-cinque squadre che hanno interessi in gioco.

“La squadra sta bene, anche se ci ha messo qualche giorno in più per recuperare dalla sconfitta contro la Roma. Noi vogliamo restare aggrappati a questa categoria, dovremo dare il massimo e non guardare mai indietro. Vigorito in settimana non si è allenato con grande continuità, giocherà Gabriel. Barak può giocare trequartista, ma va servito in un certo modo. Potremo rivedere l’esperimento visto all’Olimpico.

La trasferta non è stata vietata ai tifosi dell’Atalanta? Non riesco a trovare una linearità nelle decisioni che sono state prese. Le regole dovrebbero essere uguali per tutti, ma mi astengo dal commentare ulteriormente, altrimenti qualche permaloso potrebbe lamentarsi”.