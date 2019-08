LIVERPOOL – La finale di Supercoppa Europea è stata la partita più incredibile nella carriera di Adrián San Miguel del Castillo. Dopo sei stagioni tra i pali del West Ham, era svincolato ed il Liverpool lo ha messo sotto contratto stupendo un po’ tutti lo scorso 6 agosto.

Secondo tutti, la sua stagione sarebbe stata caratterizzata da tanta panchina e da poche apparizioni in campo ma già quattro giorni dopo ha avuto la possibilità di esordire ufficialmente con la maglia del Liverpool perché Alisson, portiere titolare, si è fatto male nel corso della prima giornata di Premier League contro il Norwich.

Sempre a causa dell’infortunio di Alisson, Adrian è stato lanciato come titolare nella finalissima di Supercoppa Europea tra il Liverpool ed il Chelsea. Dopo aver disputato una buona partita, non facendo rimpiangere Alisson, Adrian è diventato l’eroe della gara durante la lotteria dal dischetto.

Adrian ha parato il calcio di rigore tirato da Abraham regalando la Supercoppa Europea al Liverpool. Il match era terminato sul risultato di due a due in virtù della doppietta di Sadio Mané e dei gol realizzati da Giroud e da Jorginho su calcio di rigore. Dopo aver fallito il rigore, Abraham è stato vittima di insulti razzisti sui social network.

Dopo aver parato il rigore ad Abraham, Adrian è stato sommerso dall’abbraccio dei compagni di squadra che festeggiavano la conquista di un trofeo importante come la Supercoppa Europea ma non si è fatto male per questo motivo…

Adrian è stato letteralmente travolto da un tifoso del Liverpool che aveva invaso il campo per festeggiarlo. Il tifoso invasore è scivolato e ha colpito il portiere sulla caviglia causandone l’infortunio.

In questo modo, il Liverpool ha perso in secondo portiere nel giro di pochi giorni. Nel prossimo turno di campionato, in porta andrà il 35enne Lonergan arrivato nei giorni scorsi e all’esordio assoluto in Premier. Il video da YouTube con l’infortunio di Adrian.