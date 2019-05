LIVERPOOL – Semifinale di ritorno di Champions League, Liverpool-Barcellona 4-0 (andata 0-3), gol: Origi al 6′ e al 78′, Georginio Wijnaldum al 53′ e al 55′.

Liverpool in finale di Champions League al termine di una rimonta storica, il Barcellona ci ricasca. Tutti nell’ambiente blaugrana ripetevano come un ritornello “Non succederà più come a Roma” ed invece è andata proprio così, come negli incubi peggiori. Così a Roma come a Liverpool. Il Barcellona sembrava aver chiuso il discorso qualificazione nella gara di andata ed invece si è sciolto come neve al sole al cospetto della fame degli avversari.

Dopo un avvio incoraggiante, dove Alisson è stato protagonista di parate degne di nota, il Liverpool ha iniziato a prendersi il campo fino a far scomparire dal terreno di gioco il Barcellona.

Il tentativo di rimonta del Liverpool inizia con il piede giusto. Divock Okoth Origi sblocca la partita dopo appena sei minuti. Il centravanti del Belgio viene dimenticato dalla difesa del Barcellona e non ha difficoltà a segnare a porta praticamente vuota. Al 13′, Alisson Becker devia in calcio d’angolo un sinistro a botta sicura di Lionel Messi tenendo aperto il discorso qualificazione. Al 17′, Alisson Becker ha compiuto un’altra grande parata, questa volta su Coutinho. Il grande ex della partita, era stato servito da un assist delizioso di Messi.

Al 42′, la conclusione dalla lunga distanza di Robertson è deviata in calcio d’angolo da Arturo Vidal. Al 46′, Sergio Busquets è stato ammonito per aver fermato una ripartenza di Fabinho con un brutto fallo. Il primo tempo è terminato con il Liverpool in vantaggio di un gol sul Barcellona. La qualificazione verrà decisa nella ripresa.

Al 53′, il Liverpool raddoppia con Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese calcia centralmente ma Ter Stegen la combina grossa e si fa passare il pallone sotto al corpo. Al 55′, il Liverpool pareggia i conti segnando il terzo gol con Wijnaldum. Il centrocampista olandese segna di testa su cross di Shaqiri.

4-0 Liverpool al 78′! Alexander Arnold batte velocemente il calcio d’angolo e sorprende i calciatori del Barcellona. La palla arriva a Origi che segna da due passi senza alcun problema (approfondimento qui). E’ finita, il Liverpool ha completato una delle rimonte più incredibili della storia del calcio e si è qualificato per la finalissima di Champions League.

Ecco le formazioni ufficiali di Liverpool-Barcellona.

Liverpool (4-3-3) – Alisson; Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Milner, Henderson; Shaqiri, Origi, Mané.

Barcellona (4-3-3) – Ter Stegen; S.Roberto, Piqué, Lenglet, J.Alba; Vidal, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Coutinho.