LIVERPOOL (INGHILTERRA) – Nello spogliatoio del Liverpool oggi, in occasione del match pareggiato 0-0 con lo Stoke City, era appesa una maglia particolare.

Infatti già prima che la squadra di Klopp entrasse in campo, spiccava tra le casacche di Firmino e Salah, pronte per essere indossate dai due attaccanti, quella arancione del GAA di St Peter, club di calcio gaelico di cui è dirigente Sean Cox, il tifoso del Liverpool in coma dopo gli incidenti avvenuti prima della partita di Champions League contro la Roma.

A postare la foto è stato il portiere dei Reds Mignolet, con questo commento: “La maglia più importante nel nostro spogliatoio. Sii forte Sean Cox #YNWA”. Ora il Liverpool porterà la maglia di Cox anche a Roma.