Liverpool-Manchester City streaming e diretta tv, tutte le partite di Premier e Bundesliga trasmesse da Sky

MILANO – Saranno 10 gli incontri di calcio estero in onda in diretta esclusiva sui canali Sport di Sky tra il 5 e il 7 ottobre, 6 quelli dell’ottava giornata di Premier League inglese, 4 per la settima di Bundesliga tedesca. Tutte le partite saranno visibili anche in diretta streaming su SkyGo.

Un match di Premier verrà trasmesso anche in 4K HDR per i clienti Sky Q; si tratta di Manchester United-Newcastle, live a partire dalle ore 18.30 di sabato 6 ottobre. Sempre per il campionato inglese, da non perdere la supersfida di Anfield fra il Liverpool di Jürgen Klopp e i campioni in carica del Manchester City di Pep Guardiola, ovvero, le prime della classifica. Infatti, “Red” e “Citizens” comandano la Premier appaiate con 19 punti. Diretta domenica 7 ottobre alle ore 17.30, con la telecronaca di Paolo Ciarravano e il commento di Paolo Di Canio.

PREMIER LEAGUE (8^ giornata)

VENERDÌ 5 OTTOBRE

ore 21 Brighton-West Ham Sky Sport Football diretta

(telecronaca Nicola Roggero)

SABATO 6 OTTOBRE

ore 15.30 “Premier Live” (*) Sky Sport Football diretta

(con Federica Lodi, ospite Paolo Ciarravano)

ore 16 Tottenham-Cardiff Sky Sport Football diretta

(telecronaca Federico Zancan)

ore 18 “Premier Live” (*) Sky Sport Football e Sky Sport Uno diretta

(con Federica Lodi, ospite Paolo Ciarravano)

ore 18.30 Manchester United-Newcastle Sky Sport Football diretta

(anche in 4K HDR per i client Sky Q)

(telecronaca Massimo Marianella)

DOMENICA 7 OTTOBRE

ore 13 Fulham-Arsenal Sky Sport Football diretta

(telecronaca Guanluigi Bagnulo)

ore 15.15 Southampton-Chelsea Sky Sport Football diretta

(telecronaca Nicola Roggero)

ore 17.10 “Premier Show” (*) Sky Sport Football diretta

(con Federica Lodi e Massimo Marianella)

ore 17.30 Liverpool-Manchester City Sky Sport Football e Sky Sport Uno

diretta

(telecronaca Paolo Ciarravano; commento Paolo Di Canio)

ore 19.30 “Premier Show” (*) Sky Sport Football e Sky Sport Uno diretta

(con Federica Lodi, ospite Massimo Marianella)

(*) – “Premier Live” e “Premier Show” in onda in simulcast anche su Sky Sport 24

BUNDESLIGA (7^ giornata)

VENERDÌ 5 OTTOBRE

ore 20.30 Werder Brema-Wolfsburg Sky Sport Uno diretta

(telecronaca Pietro Nicolodi)

SABATO 6 OTTOBRE

ore 15.30 Borussia Dortmund-Augsburg Sky Sport Uno diretta

(telecronaca Dario Massara)

ore 18.30 Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach Sky Sport Uno diretta

(telecronaca Pietro Nicolodi)

DOMENICA 7 OTTOBRE

ore 15.30 Hoffenheim-Eintracht Francoforte Sky Sport Uno diretta

(telecronaca Pietro Nicolodi).

