Il Milan torna a giocare dopo 7 anni in Champions League affrontando il Liverpool ad Anfield: tutto sulle formazioni, sull’orario del match e su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Liverpool-Milan, il ritorno in Champions dei rossoneri

La fase a gironi vede il Milan inserito nel Gruppo F con Atletico Madrid, Porto e col Liverpool. Una partita ricca di fascino quella tra Liverpool e Milan, protagoniste di due finali tra il 2005 (quella vinta dai Reds ai rigori dopo la rimonta da 0-3 a 3-3) e quella del 2007, l’ultima vittoria rossonera della Coppa dalle grandi orecchie. L’ultima partecipazione del Milan in Champions risale al 2013/2014, quando l’allora squadra allenata da Clarence Seedorf fu eliminata dall’Atletico Madrid agli ottavi. Il Liverpool invece, vincitore dell’edizione 2020, lo scorso anno ha dovuto dire addio ai sogni nei quarti di finale con l’eliminazione subita per mano del Real Madrid.

Dove vedere in diretta tv e streaming Liverpool-Milan

Liverpool-Milan di mercoledì 15 settembre con calcio di inizio alle ore 21, sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Liverpool-Milan sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio offerto da Sky ai propri abbonati, e su Now Tv, la piattaforma streaming di Sky.

La partita sarà inoltre visibile, previo abbonamento, con Infinity + sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV

Le probabili formazioni di Liverpool-Milan

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Manè.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.