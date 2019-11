LIVERPOOL (INGHILTERRA) – Dopo quasi un mese, il Napoli ha deciso di porre fine al suo silenzio stampa per permettere al suo allenatore Carlo Ancelotti di parlare a Sky Sport prima del big match contro i campioni d’Europa in carica del Liverpool. Ancelotti, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport:

“Durante il nostro silenzio stampa, sono state dette e pubblicate moltissime bugie. Lo spogliatoio e unito e sereno nonostante voi sosteniate il contrario. I tifosi hanno tutto il diritto di esprimere il loro malcontento per i risultati deludenti ma stiamo lavorando duramente per tornare a vincere le partite con continuità.

Non esiste nessun caso Insigne. Ho letto che dubitate del suo infortunio ma Lorenzo, che per me è un calciatore molto importante, non sarà della partita unicamente per questo motivo. E non sarà facile sostituirlo perché è un campione. A Liverpool, abbiamo una opportunità importante.

Certo non è facile perché loro sono i campioni d’Europa in carica ma noi abbiamo già vinto la gara di andata e possiamo anche ripeterci. Sarebbe importante conquistare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo, ci permetterebbe di concentrarci sul campionato per recuperare il terreno perduto”.