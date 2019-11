Liverpool-Napoli, gol Mertens: reazione Klopp è un meme sui social

LIVERPOOL (INGHILTERRA) – Il Liverpool domina in lungo ed in largo sia in Europa che Inghilterra ma quando incontra il Napoli soffre sempre terribilmente. Dopo la sconfitta per due a zero della gara di andata, con reti di Mertens su rigore e di Llorente, i campioni d’Europa in carica sono andati sotto anche in casa. Il Napoli è passato in vantaggio al 21′ grazie ad una magia di Mertens. Klopp ha reagito a questo gol incassato restando immobile, a bocca aperta. La sua reazione è stata talmente singolare da ispirare moltissimi meme sui social network.

La rete di Mertens. Tutto è nato da un lancio lungo, Van Dijk ha anticipato Mertens di testa ma è caduto male su tocco “furbo” dell’attaccante belga. La palla è arrivata a Di Lorenzo che è stato bravissimo a lanciare subito il belga nello spazio.

Mertens si è involato da solo davanti ad Alisson perché il suo marcatore, Van Dijk, era caduta a terra in precedenza. Mertens si è presentato al cospetto di Alisson e lo ha battuto con un gran diagonale con il destro. Nulla da fare per quello che è considerato il portiere più forte del mondo.