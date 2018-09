LIVERPOOL (INGHILTERRA) – I vicecampioni d’Europa in carica del Liverpool hanno esordito in Champions League con una vittoria all’ultimo respiro sul Psg nel big match di serata. Il Liverpool si era portato sul doppio vantaggio con Sturridge, a segno di testa, e Milner, gol su rigore ma era stato ripreso dal Psg con i gol di Meunier e Mbappé, abile a sfruttare una palla persa malamente da Salah. Quando la partita stava terminando sul pareggio, ci ha pensato Firmino, entrato in campo nella ripresa, a decidere la partita con un gol dei suoi.

Risultati delle partite della prima giornata della fase a gironi della Champions League 2018/19, giocate oggi.

– Gruppo A: Club Brugge-Borussia Dortmund 0-1 (40′ st Pulisic) Monaco-Atletico Madrid 1-2 (18′ pt Grandsir, 31′ pt Diego Costa, 47′ pt Gimenez)

– Gruppo B: Barcellona-Psv Eindhoven 4-0 (31′ pt, 32′ e 42 st Messi, 29′ st Dembleé) Inter-Tottenham 2-1 (8′ st Eriksen, 40′ st Icardi, 48′ st Vecino)

– Gruppo C: Liverpool-Paris Saint-Germain 3-2 (30′ pt Sturridge, 36′ pt Milner rig., 40′ pt Meunier, 38′ st Mbappé, 47′ st Firmino) Stella Rossa Belgrado-Napoli 0-0

– Gruppo D: Galatasaray-Lokomotiv Mosca 3-0 (9′ pt Rodrigues, 22′ st Derdiyok, 49′ st Inan rig.) Schalke 04-Porto 1-1 (19′ st Embolo, 30′ st Otavio rig.).

Love how first one fullback, TAA, swings the ball in from the right, and the the other fullback, Robertson swings it straight back in from the left, catches PSG out a bit and leaves Sturridge to head in. #LFCpic.twitter.com/EcNsHJxvVA

— ⚽ Love4 Liverpool FC ⚽ (@Love4LFC) 18 settembre 2018