ROMA – “I colleghi della Digos di Roma, che a Liverpool stavano collaborando con la polizia locale, hanno segnalato che stavano arrivando cinquanta tifosi giallorossi da Manchester in treno. Ma in stazione non c’erano agenti ad aspettarli, hanno potuto marciare in città, arrivando a ridosso dello stadio e della tifoseria avversaria”.

Lo afferma, in un’intervista al Messaggero, Massimo Passariello, vicepresidente operativo dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

“C’ è una differente concezione della gestione dell’ordine pubblico. In Italia e a Roma, in particolare, tutto viene organizzato facendo prevenzione, evitando che le tifoserie, se si tratta di partite delicate, possano venire a contatto”, spiega Passariello. Invece “nel Regno Unito si punta più sulla repressione: alle tifoserie viene concesso di muoversi liberamente, però poi se sbagli ti colpiscono con fermezza”.

La polizia italiana aveva passato informazioni sugli spostamenti dei tifosi romanisti ai colleghi di Liverpool “sia nei giorni precedenti, sia prima e durante la partita, perché c’erano agenti della Digos in trasferta che hanno collaborato con i colleghi britannici”, racconta Passariello. “Sono stati i nostri agenti a identificare e fermare i responsabili degli scontri e del ferimento dell’uomo finito in ospedale”. A Roma, assicura l’investigatore, “sapremo gestire l’evento. Per noi sarà una priorità: controllare tutti i punti di arrivo dei tifosi del Liverpool, in particolare aeroporti e stazioni”.