ROMA – La rimonta della Roma contro il Barcellona è entrata di diritto nelle migliori prestazioni della storia giallorossa e non solo.

E solo dopo la notte magica dell’Olimpico tutti cominciano a preoccuparsi dei giallorossi. È il caso anche del centrocampista del Liverpool Oxlade-Chamberlain, grande protagonista nella doppia sfida contro il Manchester City, che non si fida della squadra di Di Francesco.

“La gente potrebbe dire la Roma è la migliore da prendere, ma guardiamo quello che hanno appena fatto – ha detto all’Uefa – No, non importa chi prendiamo, dobbiamo sapere che siamo pronti per chiunque, e possiamo battere chiunque”.

E dall’urna di Nyon è uscito proprio il nome della Roma come avversario per il Liverpool nelle semifinali di Champions League.