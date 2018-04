Liverpool-Roma streaming-diretta tv, dove vederla

LIVERPOOL (INGHILTERRA) – Liverpool-Roma, partita valida come semifinale di andata di Champions League, verrà trasmessa in diretta tv, in chiaro, su Canale 5 e in diretta tv, solo per abbonati, su Premium Sport. Liverpool-Roma sarà trasmessa in streaming su Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI:

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp

ROMA (3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Strootman, De Rossi, Kolarov; Under, Nainggolan; Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

Eusebio Di Francesco dà fiducia al modulo tattico che è risultato vincente nella notte magica contro il Barcellona. Difesa a tre con Alisson tra i pali, Fazio, Manolas e Jesus come centrali. Centrocampo con Strootman e De Rossi al centro, Florenzi a destra e Kolarov a sinistra. Under e Nainggolan dietro a Edin Dzeko.

Liverpool si tinge di giallorosso

Continuano gli arrivi degli oltre 2.600 tifosi romanisti attesi a Liverpool per la partita di questa sera in Champions. Quasi tutti sono già in città e la maggior parte si trova nella zona dei Docks, per visitare in particolare il Museo dei Beatles, affollato di tifosi giallorossi con sciarpe al collo, che poi acquistano souvenir vari nel negozio dedicato ai Fab4 all’interno della struttura. Molti comprano ombrelli per proteggersi dalla pioggia che da ore cade su Liverpool.