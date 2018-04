Liverpool-Roma, la testimonianza di alcuni tifosi giallorossi: "La polizia ci diceva..."

LIVERPOOL – Sono ancora critiche le condizioni di Sean Cox, il tifoso del Liverpool aggredito dai tifosi giallorossi poco prima della partita di Champions League. Intanto alcuni tifosi della Roma denunciano una cattiva gestione dell’ordine pubblico prima, durante e dopo la sfida: “Ci hanno fatto passare sotto la loro curva, la Kop, sia prima della partita che dopo”.

“Sembrava – racconta un tifoso al portale SportPeople.net – come se polizia e steward non sapessero cosa fare, abbiamo chiesto come raggiungere il settore ospiti e ci hanno detto di passare per la Kop senza problemi”.

Una voce confermata anche da un altro tifoso, giunto a Anfield con l’auto privata: “Già nel parcheggio c’erano tifosi del Liverpool e della Roma mischiati, c’era già qualche tensione e ho pensato di posteggiare da qualche altra parte. Ho chiesto a uno steward come raggiungere lo stadio, lui preoccupato mi ha detto di nascondere la sciarpa ed evitare ogni contatto coi tifosi del Liverpool”.

“I taxi e i bus per lasciare lo stadio – racconta un altro tifoso – si trovavano proprio sotto la curva del Liverpool e appena usciti abbiamo visto persone incappucciate che ci venivano incontro con bastoni e bottiglie. Eravamo venuti solo per vedere la partita, non volevamo affrontare lo scontro. Ci siamo avvicinati ad alcuni poliziotti che però non hanno fatto nulla”.

E ancora: “Per fortuna c’era un taxi lì vicino e lo abbiamo preso di corsa, così come tanti altri tifosi. C’erano sirene spiegate e polizia ovunque, con i tifosi ospiti che cercavano di allontanarsi dallo stadio in mezzo alla confusione più totale. La maggior parte delle persone si è comportata bene, ma la polizia inglese avrebbe dovuto essere più organizzata”.