ROMA – Gli Actual tornano a parlare della Roma a poche ore dalla semifinale contro gli inglesi.

In pochi avrebbero creduto nella vittoria della Roma ai quarti di finale di Champions con una remuntada epica sul Barcellona. Tre gol che hanno fatto sognare i tifosi romanisti e che hanno portato la Curva Sud in paradiso per una notte con un sogno diventato realtà: la semifinale.

Questa volta la gara sarà contro gli inglesi del Liverpool e il duo comico romano e romanista degli Actual tornano con un nuovo episodio di Serie Romanista in attesa dell’attesissimo big match.

Il video