ROMA – Karius, il portiere che con le sue papere l’anno scorso condannò il Liverpool contro il Real Madrid, non andrà a vedere la finale di Champions League della truppa di Klopp contro il Tottenham.

Il Liverpool ha invitato tutti i giocatori in prestito (Karius è attualmente al Besiktas) alla finale, donando loro i biglietti, ma il portiere ha preso la decisione di non essere presente per aiutare i suoi ex compagni ad alzare l’ambito trofeo.

Il portiere, evidentemente, ancora non ha superato lo choc di quella finale. Karius avrà pensato che è meglio prendersi ancora un po’ di tempo e stare lontani dal mondo Liverpool. E forse, bisogna ammetterlo, ha ragione.

Fonte: Daily Mail.