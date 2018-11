MADRID (SPAGNA) – Santiago Solari ha convinto Florentino Perez e resterà alla guida del Real Madrid fino al 2021. La notizia, nell’aria da giorni, è stata ufficializzata in serata dal club merengue con una nota pubblicata sul sito: “Il consiglio di amministrazione del Real Madrid, riunitosi oggi, ha definito la nomina di Santiago Solari come allenatore della prima squadra fino al 30 giugno 2021”.

Il brillante avvio sulla panchina delle merengue, quattro vittorie di fila, dopo il flop di inizio stagione sotto la guida di Julen Lopetegui, ha convinto la dirigenza madridista a puntare sull’ex tecnico del Castilla (la squadra B del Real) per il futuro.

Nelle quattro partite fin qui disputate sulla panchina merengue, Solari ha infilato altrettante vittorie, segnando 15 reti e subendone appena due, una striscia che lo ha portato a diventare il tecnico con il migliore avvio nei 116 anni di storia del club, ma sopratutto a tornare in corsa anche nella Liga, con la capolista Barca che dista adesso appena 4 punti in classifica.

Nemmeno Zidane, quando prese il posto di Benitez, ebbe un filotto di partite così vincente: il tecnico francese infatti vinse le prime due ma poi pareggiò la terza.

Oltre a questo, a votare per la conferma di Solari in panchina hanno giocato un ruolo importante lo spogliatoio e i ‘senatori’ che hanno hanno riconosciuto a Solari capacità e qualità, dichiarandolo anche pubblicamente. E lo stesso Emilio Butragueño, vecchia bandiera merengue ed oggi direttore delle Relazioni istituzionali del club, aveva nei giorni scorsi ammesso di essere “molto felice” di averlo in panchina.

Liz Solari, una sorella da… Champions League

Solari ha una carriera straordinaria alle spalle tra Real Madrid e Inter e ora è stato promosso come capo allenatore dei Blancos ma anche la sorella non scherza. Liz Solari è una delle modelle più belle del mondo, ha quasi 270mila followers su Instagram ed è seguitissima sui social network. Talmente famosa da fare concorrenza al fratello ex calciatore e ora allenatore di successo.

Gallery

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.