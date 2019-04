MANCHESTER – Il Tottenham ha eliminato il Manchester City grazie ad un gol molto dubbio segnato da Llorente al 74′. L’ex centravanti della Juventus, sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore della sua squadra, ha segnato con un tocco molto dubbio. Da alcune immagini, sembra che ha segnato con la mano, da altre, sembra che ha segnato con il fianco. L’arbitro Cakir, prima di prendere una decisione, è andato a consultare il monitor del var. Alla fine ha assegnato il gol qualificazione al Tottenham perché il braccio di Llorente era comunque ben aderente al corpo.

Tottenham elimina Manchester City e vola in semifinale di Champions League.

Al 3′, il Manchester City è passato in vantaggio al primo affondo. Sterling si è accentrato dalla sinistra e ha battuto Lloris con un destro a giro imprendibile. Al 5′, Son, già in rete nella gara di andata, ha pareggiato i conti grazie ad un doppio svarione difensivo di Laporte ed Ederson. Laporte ha passato palla al coreano che ha segnato sotto le gambe di Ederson. Al 9′, Son ha completato la rimonta.

Questa volta il coreano ha segnato con un destro a giro imparabile. Al 10′, Bernardo Silva ha pareggiato i conti. Il suo tiro è stato deviato in porta, in maniera decisiva, da un avversario. Partita incredibile con quattro gol in dieci minuti, fino a questo momento, difese non pervenute.

Al 21′, Sterling ha completato la rimonta. L’attaccante inglese ha segnato da due passi su cross perfetto di Kevin de Bruyne. Al 59′, il City ha segnato il gol che lo porta avanti nel discorso qualificazione con il Kun Aguero. L’attaccante argentino ha segnato con un tiro molto potente sul palo di Lloris dopo uno splendido passaggio filtrante di Kevin de Bruyne.

Al 74′, Llorente ha segnato il gol del 4-3 sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore del Tottenham. Questa rete è stata segnata in maniera dubbia e per questo motivo l’arbitro turco Cakir ha deciso di andare a rivedere l’episodio al var. Dopo aver visualizzato il var, l’arbitro turco ha assegnato la rete al Tottenham. Al 93′, Eriksen ha perso un pallone piuttosto sciocco e ha lanciato a rete Aguero, l’attaccante argentino ha servito Sterling che ha segnato il gol della possibile qualificazione ma ecco il colpo di scena. Aguero era in fuorigioco sul tocco di Bernardo Silva e quindi il gol di Sterling è da annullare.

E’ finita, il Tottenham si è qualificato per la semifinale di Champions League dove affronterà l’Ajax.