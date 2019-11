Lo Monaco, l’ad del Catania aggredito dai suoi tifosi. Il club non gioca a Potenza

ROMA – L’amministratore delegato dal Calcio Catania, Pietro Lo Monaco, è stato aggredito da alcuni tifosi etnei mentre si trovava sul traghetto che collega Messina e Villa San Giovanni.

Lo Monaco si stava recando a Potenza per seguire la gara valida per gli ottavi di finale della Coppia Italia di Serie C. Partita che ora il Catania non disputerà: la squadra, infatti, ha deciso di rientrare a Catania.

“La vile e vergognosa aggressione subita oggi dall’Ad Pietro Lo Monaco da parte di ultras catanesi a bordo della nave traghetto durante il viaggio per raggiungere Potenza – si legge in una nota diffusa dalla stessa società etnea – già prevedibile alla luce dello striscione intimidatorio esposto in città e di quanto denunciato dal nostro amministratore delegato in occasione della conferenza stampa di ieri, ci obbliga a fermarci. Conseguentemente, la squadra rientra a Catania”.

Nella giornata di martedì Lo Monaco, stanco di ricevere insulti allo stadio da una parte della tifoseria e critiche dai giornalisti, aveva rassegnato le proprie dimissioni da dg del Catania. Stando a quanto riporta il quotidiano locale La Sicilia, il presidente del club, Pulvirenti, le avrebbe però respinte affermando: “Direttore, lei deve rimanere qui. Continuiamo assieme perché dobbiamo completare un percorso virtuoso”.

Fonte: Ansa, La Sicilia, Sport Mediaset.