Locatelli, unica offerta dall’Arsenal: Carnevali avvisa la Juve e le altre pretendenti del calciomercato

Manuel Locatelli piace a tanti, ma l’unica offerta finora è arrivata dall’Arsenal. Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha avvertito la Juve e tutte le altre pretendenti al centrocampista azzurro. Nel ribadire che la base di partenza è di 40 milioni di euro, il dirigente ha spiegato che finora gli unici a muoversi con decisione sono stati gli inglesi.

Locatelli si sta mettendo in luce durante gli Europei (ha firmato una doppietta con la Svizzera). Ed è questo uno dei motivi per cui le sue quotazioni (e il suo prezzo) sono ulteriormente in ascesa.

Calciomercato Locatelli: il Sassuolo vuole 40 milioni

Per quanto riguarda Locatelli, l’ostacolo è tutto legato alla formula con la quale il centrocampista potrebbe trasferirsi alla Juventus. Il diesse bianconero vorrebbe chiudere con un prestito oneroso e un obbligo di riscatto tra due anni.

Attenzione, però, all’asta che potrebbe generarsi intorno al giocatore viste le ottime prestazioni all’Europeo con Arsenal e Borussia Dortmund alle finestra. Si parte sempre dai 40 milioni richiesti da Carnevali, ai quali poi la Juventus vorrebbe aggiungere il cartellino di Dragusin per bruciare la concorrenza.

Carnevali avvisa la Juve: dell’Arsenal l’unica offerta per Locatelli

E che la trattativa con i bianconeri sia tutt’altro che chiusa, è lo stesso Carnevali a confermarlo ai microfoni di Sky Sport.

“La prima cosa è lasciare il ragazzo tranquillo, non ho parlato né con lui né con i suoi procuratori, perché ci sta a cuore la Nazionale – ha dichiarato a Sky Sport il dirigente neroverde – La Juventus è l’unica squadra italiana con cui abbiamo parlato di Locatelli. La settimana scorsa abbiamo incontrato Cherubini, non abbiamo parlato ancora di cifre ma ci rivedremo prossimamente. Ci sono altre squadre interessate a Manuel, l’Arsenal è una di queste e forse è quella che è più avanti perché ci ha fatto una proposta importante. Anzi, fino a questo momento è l’unica società che ha presentato un’offerta concreta”.