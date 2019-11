MOSCA (RUSSIA) – Episodio chiave al 3′ di Lokomotiv-Juventus. Cristiano Ronaldo calcia una punizione, il tiro è centrale ma il portiere avversario compie una papera incredibile facendosi scivolare il pallone sotto alle gambe. Sulla sfera, si è fiondato come un falco Ramsey. Il gallese ha fatto in tempo a segnare o la palla aveva già oltrepassato la linea di porta? La Uefa non ha dubbi. La rete è di Ramsey.

Continua così la maledizione delle punizioni per Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Quando si parla di Cristiano Ronaldo, vengono alla mente solamente record positivi ma da quando è arrivato in Italia, il portoghese ha dovuto fare i conti anche con un record negativo, è il secondo peggiore nella storia della Serie A. Peggio di lui, solamente Ciano (che lo scorso anno vestiva la maglia del Frosinone in Serie A). Cr7 non ha mai segnato su punizione con la maglia della Juventus nonostante i moltissimi tentativi.

Questa statistica è stata pubblicata dal quotidiano spagnolo AS. In Spagna, Cr7 è ancora molto popolare e per questo motivo i media cercano in continuazione curiosità su di lui. Stando a quanto scritto da AS, il fuoriclasse della Nazionale Portoghese ha calciato più di 24 punizioni da quando veste la maglia della Juventus senza mai andare in rete.