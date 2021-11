Lokomotiv Mosca-Lazio, dove vedere la partita di Europa League in diretta tv e in streaming

Lokomotiv Mosca-Lazio, dove vedere la partita di Europa League in diretta tv e in streaming. La situazione nel girone della Lazio è molto delicata, con i biancocelesti secondi a 5 punti. La squadra di Sarri affronta in trasferta la Lokomotiv Mosca, ultima nel girone a 2 punti. La partita si gioca il 25 novembre, fischio d’inizio alle 18:45. Lokomotiv Mosca-Lazio dove vederla.

Lokomotiv Mosca-Lazio dove vederla in tv e in streaming

La partita di Europa League Lokomotiv Mosca-Lazio sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Dazn. Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere la partita del Napoli con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV. La partita verrà trasmessa in chiaro su TV8.

Lokomotiv Mosca-Lazio: le probabili formazioni

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Guilherme; Zhivogyadov, Barinov, Pablo, Rybchinskii; Zhamaletdinov, Maradishvili, Kulkov, Beka Beka; Smolov, Lisakovich.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.