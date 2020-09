Lorenzo Colombo, gol splendido in Milan-Monza VIDEO. Il baby fenomeno che studia da Ibrahimovic (foto Instagram)

Nella sera di Daniel Maldini, ha brillato anche un altro baby fenomeno: Lorenzo Colombo. Il ‘piccolo Ibra’ ha segnato un gol splendido in Milan-Monza.

Solo buone notizie per Pioli in vista della ripresa del campionato. Contro il Monza hanno brillato i baby fenomeni Daniel Maldini e Lorenzo Colombo. I due 18enni sono stati aggregati alla prima squadra e non dovrebbero essere ceduti.

Lorenzo Colombo è un centravanti molto forte fisicamente ma allo stesso tempo è dotato di un’ottima tecnica individuale. Per questo motivo è definito dagli addetti ai lavori il ‘nuovo Ibra’.

Colombo ha la fortuna di potersi allenare insieme al fuoriclasse svedese. In questo modo può imparare i ‘trucchi del mestiere’. Ieri ha segnato la prima rete con i grandi.

Ha ricevuto palla dal limite dell’area di rigore del Monza e ha fatto partire un sinistro a giro che ha terminato la sua corsa in rete (video YouTube in fondo all’articolo). Riportiamo di seguito, il tabellino del match.

MILAN-MONZA 4-1

Marcatori: 6’ pt Calabria (Mi), 23’ Finotto (Mo), 41’ Maldini (Mi). 44’ st Kalulu (Mi), 46’ st Colombo (Mi)

MILAN (4-2-3-1): A. Donnarumma, Calabria, Duarte (21’ st Kalulu), Bellodi (37’ st Michelis), Theo Hernandez, Bennacer (1’ st Krunic), Kessié (21’ st Pobega), Maldini (21’ st Laxalt), Paquetà (21’ st Brahim Diaz), Roback (21’ st Castillejo), Ibrahimovic (21’ st Colombo). A disp.: Moleri, Jungdal, Mionic, Sala. All.: Pioli

MONZA (4-3-1-2): Lamanna (1’ st Di Gregorio), Lepore (1’ st Donati) Paletta, Bellusci(16’ st Scaglia), Sampirisi (21’ st Anastasio), D’Errico (16’ st Barillà), Barberis (16’ st Fossati), Armellino (21’ st Rigoni); Chiricò (1’ st Machin), Maric (21’ st Mosti), Finotto (16’ st Gliozzi). A disp.: Sommariva, Lombardi, All.: Brocchi

Arbitro: Sozza di Seregno

Note: angoli 7-3 per il Monza. recupero tempo: 0’ pt, 3’ st (fonti Milan News e Instagram, video YouTube).