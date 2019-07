GAND – Il mondo del ciclismo e dello sport italiano si stringe intorno a Lorenzo Gobbo, rimasto ferito gravemente nel corso di una gara valida per gli Europei Under 23 di ciclismo a Gand in Belgio. Per essere precisi, l’incidente è avvenuto nell’ Eddy Merckx Cycling Centre di Gand durante la competizione juniores su pista.

Come scrive La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, Lorenzo Gobbo è caduto insieme ad altri ciclisti durante la prova dello scratch. Il ciclista azzurro è stato letteralmente trafitto da un grosso listello di legno (lungo oltre mezzo metro) che si è staccato dalla pista al momento dell’impatto.

Lorenzo Gobbo è stato sfortunatissimo perché la stecca di legno ha letteralmente trafitto di netto il lato sinistro del busto, dalla sua schiena all’addome. Subito soccorso, l’atleta tesserato per il GB Junior Team è stato trasportato immediatamente in ospedale, Jan Palfijn di Gand, dove è stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico per rimuovere il pezzo di legno conficcatosi e che gli ha perforato anche il polmone.

Come continua la Gazzetta dello Sport nel suo articolo, Lorenzo Gobbo è rimasto cosciente e per fortuna i sanitari sono riusciti a contenere l’emorragia. Gobbo ha avuto un polmone perforato e una brutta ferita alla coscia che è stata pulita e ovviamente suturata. Gobbo, al quale inviamo gli auguri di un pronto recupero, dovrà rimanere in ospedale per almeno quindici giorni.

Il messaggio della sua squadra per Lorenzo Gobbo.

Il messaggio postato dalla “GB JUNIOR TEAM”, squadra di Gobbo, sulla sua pagina Facebook ufficiale: “Dopo il grave incidente accaduto oggi in pista a Gand durante i campionati europei che ha coinvolto il nostro corridore Lorenzo Gobbo, arrivano in queste ore notizie dall’ospedale.

Lorenzo è stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico per rimuovere le stecche di legno che lo hanno letteralmente trafitto.

L’intervento è riuscito, anche se il decorso post-operatorio sarà lungo e lo costringerà a rimanere ricoverato un Belgio per diversi giorni.

La dirigenza, lo staff e tutti gli atleti della GB Junior Team augurano a Lorenzo di tornare il più presto possibile in gruppo!!! Forza Lorenzo”.

La foto di Lorenzo Gobbo può essere vista al seguente link (https://www.gazzetta.it/Ciclismo/13-07-2019/europei-under-23-che-paura-gobbo-polmone-perforato-340827957832.shtml), basta incollarlo sul proprio browser (fonte La Gazzetta dello Sport).