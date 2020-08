Il guardalinee Lorenzo Manganelli è stato autore di un gesto che ha fatto il giro del mondo durante la cerimonia finale di Champions League.

Durante la cerimonia finale di premiazione al termine della sfida vinta dal Bayern Monaco contro il Psg, il guardalinee Lorenzo Manganelli si è reso protagonista di un gesto commovente in diretta televisiva.

Il guardalinee della terna arbitrale tutta italiana che ha diretto la finalissima, ha infatti mostrato alle telecamere la foto del papà scomparso di recente, per celebrare il suo momento professionale più alto.

Anche il papà di Lorenzo Manganelli era stato in passato un direttore di gara. E così, nel momento più importante, durante la premiazione finale in cui sfilano le due squadre e gli arbitri, Manganelli, ha stretto tra le mani la foto del padre e davanti al cameraman che stava riprendendo in diretta la premiazione l’ha mostrata con commozione. (fonte givemesport.com)