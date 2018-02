VERONA, STADIO BENTEGODI – La Roma ha vinto 1-0 in casa dell’Hellas Verona grazie a un gol segnato da Under dopo 40 secondi di gioco. Dopo un primo tempo ben giocato, la Roma ha dovuto fare i conti con l’espulsione di Lorenzo Pellegrini e ha dovuto giocare quaranta minuti con un calciatore in meno. Il giovane calciatore giallorosso ha deciso di scusarsi su Instagram dopo aver rimediato il cartellino rosso.

Ecco le dichiarazioni di Lorenzo Pellegrini: “Mi dispiace tanto per l’espulsione e per aver messo in difficoltà i miei compagni, ma vincere era l’unica cosa che contava e lo abbiamo fatto! Grandi ragazzi!! Forza!! #asroma“.